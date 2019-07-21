Гастроэнтеролог объяснила, кому вредно есть овощи

Москва, 21 июля. Многим людям можно есть овощи только после термической обработки, заявила гастроэнтеролог Виктория Суджиянова, отметив, что это связано с проблемами с пищеварением.

Как передает портал Medikforum, людям, которые страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше всего отказаться от хрена. Также гастроэнтеролог советует пациентам с подагрой, камнями в почках и желчном пузыре отказаться от бобовых. Кроме того, лучше не есть репу, редис, редьку и белокочанную капусту тем, у кого заболевания щитовидной железы.

Специалисты советуют с осторожностью употреблять в пищу болгарский перец. Оказывается, этот овощ может спровоцировать стенокардию и нарушение сердечного ритма. Дети до 10 лет могут обойтись без лука, петрушки и чеснока в своем рационе.

Ранее врач-эндокринолог Вадим Крылов сообщил, что современные детокс-программы для очищения организма могут нанести серьезный вред здоровью человека. Он объяснил, что диеты и смузи не помогут очистить организм от токсинов, так как для этого необходимы медицинские препараты и процедуры в условиях стационара. По словам врача, лучше не тратить деньги на приготовление дорогостоящих смузи, а просто включить в свой рацион больше овощей и фруктов.