На избирательном участке в Киеве обнаружили пьяного председателя комиссии

Киев, 21 июля. Председатель одной из участковых избирательных комиссий в украинской столице находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит денежный штраф. Об этом заявила в воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины.

По данным украинского ведомства, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что глава участковой избирательной комиссии пьяный. Работники патрульной полиции для проверки сообщений задействовали алкотестер, который продемонстрировал результат 2,33 промилле алкоголя.

Сотрудники правоохранительных органов составили на мужчину протокол об административном правонарушении по статье о распитии алкоголя на производстве. Ему грозит штраф.

Как сообщала «Газета.Ru», явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на полдень (совпадает с московским временем) составила 13,61%.

В это воскресенье на Украине проходят досрочные парламентские выборы​​​, в которых участвуют 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов в одномандатных избирательных округах. Как известно, 50% депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, остальная половина — в мажоритарных округах.