Асад поблагодарил РФ за защиту суверенитета Сирии в международных организациях

Москва, 21 июля. Президент САР Башар Асад направил поздравительное сообщение лидеру РФ Владимиру Путину в честь 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщает агентство SANA, соответствующую информацию передает президентская канцелярия.

«Наш народ высоко ценит мужество и героизм, проявленные россиянами, которые внесли эффективный вклад в борьбу с терроризмом на всей территории Сирии», — подчеркнул Асад в поздравительной телеграмме.

Президент САР заявил, что в республике гордятся «исторической дружбой и братскими связями между странами и народами и намерены развивать двусторонние отношения во всех сферах». По словам Асада, РФ заняла благородную позицию и делала все возможное для защиты суверенитета страны в международных организациях.

«Россия на протяжении всей своей истории подтверждала, что является великим государством, которое охраняет международную законность, не вмешивается во внутренние дела других государств и уважает волю их народов», — заметил Асад.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении лидеру САР Башару Асаду отметил, что Россия продолжит оказывать содействие Сирии в защите ее суверенитета, а также в обеспечении безопасности и восстановления страны.