Провал команды Навального. Тема недели. ФАН-ТВ

16-е июля стал черным вторником для лагеря российской оппозиции. Первый этап избирательной кампании в Московскую Городскую думу оказался последним для 57 самовыдвиженцев, среди которых птенцы гнезда Навального. Соболь, Жданов, Яшин и Янкаускас, сдавшие документы, как полагается до 5 июля, сошли с дистанции после проверки подписных листов. Однако горе-политики обратили 16-е июля в красный день календаря, собрав очки на своем поражении.

Выборы в Мосгордуму 8 сентября стали очередным поводом для самопиара так называемой «оппозиции». Предыдущий опыт хождения во власть Навального и компании оказался провальным. Президентская и губернаторская гонки блогеру, как выяснилось, не по зубам. Да и кресло мэра Москвы — слишком недосягаемая высота. Активисты закошмарили соцсети, подбили наивных тинейджеров за деньги к участию в уличных протестах, создали много шума из ничего, однако борьбу за реального избирателя с треском проиграли.

На сей раз в драку ввязались, взяв на вооружение арсенал из лихих 90-х — подкуп избирателей и подделку подписей. Хотя, исход сомнительной операции был очевиден, одиозному блогеру позарез нужно было выбить деньги у западных кукловодов, а уж потом списать неудачу на «несовершенство» российской избирательной машины. Итак, серый кардинал и главный идеолог крикунов Алексей Навальный представил почитателям «великолепную пятерку» своих кандидатов в депутаты Мосгордумы: Ивана Жданова, Илью Яшина, Любовь Соболь, Константина Янкаускаса и Владимира Милова. Эдакий театр ранее судимого «Карабаса Барабаса» с персонажами весьма сомнительной репутации. У каждого в «творческой биографии» — интриги, скандалы, расследования, а то и вовсе криминал. Уже в конце июня, чувствуя, что народной поддержки выдвиженцам катастрофически не хватает, они пожаловались в эфире оппозиционного телеканала: дескать, в городе подписи за них собирают мошенники с фальшивыми подписными листами. При этом все соратники Навального заявили, что работа «лжеволонтеров» сводит на нет их предвыборные кампании. В правоохранительных органах это называется «отвести от себя подозрение». Кто в этой истории настоящий мошенник — еще нужно разобраться. Уже после первых проверок напыщенность игроков лопнула, как мыльные пузыри.

Окружные избирательные комиссии Москвы стали отказывать независимым кандидатам в регистрации: в 43-м избирательном округе «забраковали» «юриста» Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Недействительными признаны почти 14,5% подписей при допустимых 10-ти. В подписных листах юриста ФБК оказались «мертвые души». Среди других нарушений — несоответствие паспортных данных, подписи жителей других округов и «автографы» избирателей в двойном экземпляре. Ну, а как иначе, если сподвижники Навального открыто, в Интернете, размещали объявления о выгодном обмене подписи за кандидата на деньги. Цена вопроса 500 рублей.

В одной лодке с Соболь оказались разбросанные по другим избирательным округам Жданов, Яшин, Янкаускас. И все по той же причине: нахимичили со сбором подписей. Правоохранители обнаружили не одну «художественную мастерскую», где наемники вместо матрешек стахановскими темпами разрисовывали подписные листы. Преуспели в количестве, но не в качестве, подделку эксперты моментально раскусили. Протеже Навального в избиркоме сказали: «Давай, до свидания!».

Аналогичная участь коснулась не только «команды мечты» революционера, но и «яблочников» Сергея Митрохина, Кирилла Гончарова, самовыдвиженки Юлии Галяминой, ярого бунтаря со стажем Дмитрия Гудкова, актера Андрея Соколова и рок-музыканта Сергея «Паука» Троицкого. Логичной реакцией на отказ могла бы стать подача жалобы в Мосгоризбирком и суд. Почему бы не доказать, что ты собрал подписи реальных москвичей? Но оппозиция не ищет легких, а тем более, законных путей.

Обиженные «дети капитана Навального» и иже с ними, словно ждали своего фиаско как очередного повода для уличных протестов. Жареным запахло еще 14 июля, когда заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости: «Всем кандидатам-самовыдвиженцам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, в том числе Соболь, скорее всего, откажут в регистрации». Не дожидаясь официальной информации, в тот же день в центре Москвы, по данным МВД, собралось около тысячи защитников «униженных и оскорбленных» оппозиционеров. Акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», как и спонтанное шествие до здания Мэрии и Мосгоризбиркома, уже по традиции бунтарей, была несогласована. В ЦИК заявили, что призывы к людям выйти на улицу со стороны независимых кандидатов говорят о слабости последних. И поддержали своих коллег из Московской избирательной комиссии. Как говорится, нечего на зеркало пенять, коли подписи липовые.

«Обычно большой процент брака среди подписей говорит о том, что они собирались некачественно. Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья, и даже не Московская городская избирательная комиссия должна оценивать такие события, а правоохранительные органы, если распространяемые по этому поводу сообщения соответствуют действительности», — заявил Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Мосгордумы, но внимательно наблюдает за происходящим. Песков также исключил возможность отказа от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы. Ведь сумели же 19 самовыдвиженцев совершенно честно и законно собрать необходимое количество подписей и получить «пропуск» к участию в Московских думских выборах. Да и оппозиционеры из партий «Яблоко» и КПРФ будут 8 сентября достойно биться за мандаты народных избранников наравне с единороссами. Один лишь этот факт полностью опровергает все абсурдные обвинения «гвардии Навального» в порочности российской избирательной системы.

Однако сердобольный Евросоюз наживку ожидаемо проглотил. Европарламент принял резолюцию, где упоминается в том числе «возмутительная» ситуация с выборами в Московскую городскую думу.

«Политическое руководство России продолжает укреплять репрессивный и авторитарный режим, направленный против собственных граждан, гражданского общества, политической оппозиции и СМИ. Такие репрессии, в том числе принимают форму недопуска оппозиционных кандидатов до выборов, как сейчас происходит в случае с кандидатами в Мосгордуму Ильей Яшиным, Любовью Соболь и Иваном Ждановым», — заявили в Европейском Парламенте.

Друзьям по избирательному несчастью была нужна долгожданная зацепка, чтобы выслужиться перед западными кураторами и разжечь протестное пламя, если не до уровня Арабской весны, то хотя бы до костра украинских и грузинских волнений. Весьма симптоматично уже 17 июля участники очередного митинга почтили минутой молчания (внимание!) память украинцев и грузин, погибших в конфликтах с Россией. А началось все это недельное «стояние» по привычному уже сценарию. Несогласованная «встреча с избирателями» обернулась антигосударственным митингом.

Как в Екатеринбурге, где лозунги в защиту парка внезапно переросли в кричалки против президента. Толпа явно пыталась спровоцировать полицию на резкие действия, как в свое время в мятежном Киеве. А уж когда в Новопушкинский сквер, где проходил оппозиционный шабаш, привезли биотуалеты, питание и палатки, сразу стало ясно, откуда у этого локального майдана ноги растут.

«Эти люди идут на выборы, заранее зная, понимая, что они не смогут выполнить букву закона, не смогут собрать нужное количество подписей в нужном объеме, в нужные сроки и в нужном качестве. Поэтому они занимаются фальсификацией этих подписей. Этим «оппозиционерам» нужно не участие в выборах, им нужен хайп, им нужны крики, им нужны беспорядки, организацией которых они и занимаются. А участие в выборах — это всего лишь первая обязательная ступень для создания иллюзии, что их не пускают на выборы. Так что этим людям не нужны выборы. Они не собираются в них участвовать, не собираются в них побеждать, не собираются строить новую, светлую Россию. Они собираются создавать великие потрясения. Именно это является их хлебом, и именно за это они получают деньги», — считает Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Соболь, как и ее идейные соратники, в этом хилом майданчике на роль сакральной жертвы не потянула. После задержания «правую руку» Навального правоохранители отпустили, но призывы устраивать ежевечерние акции на Трубной площади остались. Бессрочный протест продолжился. И здесь явно угадывается знакомый почерк режиссеров всех последних цветных революций. Эксперты единодушны: методы по раскачиванию толпы, как психотропное оружие в руках оппозиции, «сделано в США». Для тех, кто называет себя борцами с коррупцией, строителями новой России, важен не результат, а процесс. И они нарочито сделали все возможное, чтобы «не дожить» в статусе кандидатов до 8 сентября: ну, какие здравомыслящие москвичи отдали бы свои голоса за клоунов из цирка Навального? Они получают свои деньги из зарубежных фондов через всевозможные схемы вроде биткоинов за дискредитацию нашей выборной системы, да и всего государства. Их попытка участия в избирательном марафоне — пустой блеф, спектакль для западных заказчиков оранжевых революций. Их роль — изображать жертву, как в фильме еще одного «борца за правду» Кирилла Серебренникова.

«Кураторы дают деньги, руководствуясь отчетами всех этих удивительных людей. Они же в отчетах пишут, что у них всенародная поддержка. Что в Кремле все время вертолет на взводе, лишь бы всех эвакуировать, и последнее, что для этого надо сделать, — выиграть выборы в Мосгордуму. А для этого нужны деньги. Деньги даются, а дальше начинаются технические сложности. Но отчитываться как-то за потраченные деньги надо, поэтому проще рассказать о том, что ты жертва гонений, произвола, жертва еще чего-то», — рассказал Армен Гаспарян, радиоведущий, блогер и писатель.

Кто платит — тот и заказывает музыку. Не случайно мелодии уличных протестов, что на Болотной, что на Майдане, так похожи. Главное, чтобы у избирателя хватило здравого смысла не плясать под дудку крысолова, который мечтает построить новый, оранжевый мир.