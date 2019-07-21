Эксперты спрогнозировали результаты досрочных выборов в Верховную раду

Выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Выборы на Украине

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в парламент. Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (время совпадает с московским).

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Отметим, что Украина до сих пор не позволяет представителям из РФ участвовать в мониторинге выборов. При этом Центризбирком страны решил не пускать на выборы в Раду 17 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые являются гражданами РФ.

Массовые нарушения

Как считает Максим Жаров, досрочные выборы в Верховную раду Украины, проходящие сегодня, не станут первыми и последними досрочными выборами в период президентства Владимира Зеленского. Вряд ли по итогам этих выборов партия «Слуга народа» Зеленского получит абсолютное большинство в Раде, новый президент вынужден будет вступать в коалицию с мейнстримными партиями Украины.

«И каждый раз, когда Зеленского не будут устраивать действия партнеров по этой коалиции, он будет пытаться вновь инициировать досрочные перевыборы в Раду. Что касается нынешнего голосования, то судя по скандалу в Донецкой области, где обнаружили уже кем-то подсчитанные «итоги» выборов, вполне вероятно оспаривание мейнстримными партиями результата, полученного «Оппозиционной платформой» Виктора Медведчука и Юрия Бойко, в суде. Это, с учетом негативного отношения Зеленского к Медведчуку, приведет к дальнейшей маргинализации «пророссийски настроенных» сил на Украине. В целом можно сказать, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, поэтому легитимность новой Рады будет сомнительна», — заключил Максим Жаров.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что все, на что можно опираться, — это последние соцопросы.