Клинцевич объяснил ВСУ опасность боя с ветряными мельницами

Москва, 21 июля. Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на заявление украинских военных о том, что они готовы «за считанные часы» дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.

Клинцевич напомнил, что никаких российских войск в Чернобыле не было и нет, а также объяснил ВСУ опасность боя с ветряными мельницами. Тут, по его мнению, украинцам не стоит забывать о том, что и такая схватка чревата печальными последствиями. Их, как отметил политик, еще в 1615 году хорошо описал Мигель Сервантес в своем романе «Дон Кихот».

Клинцевич не исключил, что украинские военные могут так увлечься борьбой с воображаемым противником, что начнут стрелять по своим.

«Не надо пугать самих себя, а то нервы, что уже бывало не раз, могут и не выдержать», — посоветовал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал ранее телеканал 360, сообщение о готовности дать отпор «российскому агрессору» в районе Чернобыльской АЭС, распространил в соцсетях украинский волонтер и активист Владимир Мартынюк.

Он заявил, что в Интернете появились данные о том, что якобы «российская армада боевых бурят и якутов пересекла белорусско-украинскую границу в Полесье и двинулась на Киев». Волонтер утверждает, что разговаривал с неким жителем Иванковского района. Этот мужчина сообщил ему, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения в настоящее время полно солдат и техники армии России. Более того, эти военные сами якобы говорят, что им приказано быстро занять Киев.

«Хвастают, что еще до Нового года они нас, то есть Украину, «сделают», — возмутился Мартынюк.

Позже в Facebook появилось заявление 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ о том, что они готовы дать отпор российским войскам в этой зоне.