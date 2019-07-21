Вратарь «Сарпсборга» перейдет в «Зенит» на следующей неделе

Москва, 21 июля. По информации Федерального агентства новостей, вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин на следующей неделе станет футболистом «Зенита». По словам источника, переход российского вратаря в петербургский клуб практически согласован.

Сообщается, что трансфер обойдется сине-бело-голубым в 1,6 млн евро. С самим футболистом будет подписан контракт на четыре года. Отмечается, что тренерский штаб петербуржцев рассматривает 24-летнего голкипера в роли основного вратаря после ряда ошибок Андрея Лунева.

Васютин — воспитанник «Зенита», выступал за молодежный и дублирующий состав петербуржцев. В 2016 году вратарь был отдан в аренду в финский «Лахти», за который он выступал 2 года. Летом 2018 года он на правах свободного агента перебрался в «Сарпсборг». С тех пор он провел 37 матчей за норвежский клуб, в 8 из которых сумел сохранить ворота в неприкосновенности.