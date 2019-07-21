В Госдуме призвали наказывать оппозицию за нарушение закона о митингах

Митинговавшей накануне в Москве оппозиции выборы не нужны; российские власти должны пресекать нарушение закона. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

В субботу, 20 июля, на улицах Москвы прошел санкционированный митинг в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Оппозиционеры вышли на проспект Сахарова, потребовав от руководства Москвы пустить их на выборы, несмотря на все допущенные ими нарушения во время предвыборной кампании.

При этом прогнозы «либеральной» оппозиции не сбылись — они ожидали, что на митинг придут не меньше 20 тысяч человек. Однако на самом деле явились всего лишь 12 тысяч граждан. Это меньше 0,1% от числа всех жителей Москвы. При этом в качестве массовки на мероприятие были привезены жители Подмосковья. И они вообще никакого отношения к выборам в Мосгордуму не имеют, как и права голосовать на них.

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Не укрылось это обстоятельство даже от либеральных СМИ, которые, к слову, стали единственными, кому выдали аккредитацию. Некоторых корреспондентов и вовсе в грубой форме не пустили на акцию.

Депутат Евгений Федоров назвал действия оппозиции западной технологией по дестабилизации страны. Выборы оппозиции не нужны, уверен политик.

«Эти же люди протестовали и без всяких выборов. И в Екатеринбурге мы видели эти лица. Люди ездили специально из Москвы. И в Тбилиси они были, и на киевском Майдане многие из них были отмечены. И вот сейчас ходят с иностранными флагами. Это специально подготовленные группы, чья задача — свергнуть российскую власть и российское государство. Идет борьба с Россией. И форма этой борьбы подстроена к выборам. Завтра к мусору, послезавтра к храму, потом еще к чему-нибудь. Для них это неважно. Важно свержение российской государственности. Это форма борьбы наций, и заказ идет со стороны Соединенных Штатов. И это постоянно действующая группа, которая действует в их интересах. Уличные диверсанты», — пояснил Евгений Федоров.

Депутат отметил, что те оппозиционеры, которые жестко нарушают закон (проводят, например, несанкционированные митинги), должны быть наказаны. Нарушил закон в первый раз — штраф. Несколько раз — в соответствии с законодательством уголовная ответственность. Власть должна задавать рамки. Все едины перед законом.

«Не нарушил закон, пожалуйста: демонстрируй свою позицию, даже враждебную России. У нас демократия. Но делай это в рамках закона. И это неплохо, потому что вокруг этого можно провести необходимый анализ. Почувствовать насколько общество или часть общества готово поддержать вот эти откровенно враждебные России силы пятой колонны. То есть насколько суицидальны настроения в российском обществе», — добавил Евгений Федоров.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева отметила, что оппозиция пытается козырять количеством участников пришедших на митинг. Однако эта цифра складывается не только из живущих в избирательных округах Соболь и Яшина, которые активно делают упор на тысячи людей, подписавшихся за них, а из москвичей в целом и жителей Подмосковья.

«Другим важным моментом является количество. Даже с учетом пришедших жителей Москвы и Подмосковья согласованный митинг набрал меньше 0,5 % официально проживающих в Москве. На митинге также наблюдалась дискриминация СМИ. Аккредитовали только пласт либеральных медиа. Например, представителя BAZA не допустили. По факту ничего нового, мы наблюдали громкие лозунги, завышенные цифры и попытка поднять рейтинг некоторых персон», — заключила Наталия Елисеева.

Представители оппозиции были сняты с выборов из-за обнаруженных нарушений в подписных листах. Мосгоризбирком и окружные комиссии, например, отказали юристу ФБК, правой руке скандально известного блогера Алексея Навального Любови Соболь. У нее было обнаружено практически 15% недействительных подписей, при допустимом минимуме в 10%.

Выяснилось, что в подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других сторонников Навального.