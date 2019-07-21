Бывший президент «Спартака» раскритиковал результат команды в матче с «Ростовом»

Москва, 21 июля. Бывший владелец и президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал результат команды в матче второго тура чемпионата России против «Ростова», завершившегося со счетом 2:2.

«О справедливости результата я бы точно не говорил. Из четырех моментов, которые тянули на 11-метровые, три были у «Ростова», один — у «Спартака». Но, пожалуй, именно спартаковский тянул на пенальти меньше всего. Однако именно в этот момент арбитр и назначил. Получается, из четырех набранных «Спартаком» очков ни одного честного нет. Вот и проблема справедливости нашего футбола, его честности», — заявил менеджер.

В первом туре «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0), единственный мяч забил защитник москвичей Самуэль Жиго. Позднее судейский комитет признал, что в момент удара по воротам футболист нарушил правила и мяч не должен был быть засчитан. Кроме того, по версии комитета, в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти.