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ЦИК сообщил, что на выборах в Раду 27 участковых избиркомов открылись с нарушениями

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ЦИК сообщил, что на выборах в Раду 27 участковых избиркомов открылись с нарушениями

Киев, 21 июля. Голосование на досрочных выборах в Верховную раду Украины проходит «должным образом», из 30 тысяч избирательных участков с нарушениями открылись 27. Об этом в воскресенье заявила председатель центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

По ее словам, из 29885 избирательных комиссий 27 открылись с нарушениями установленного срока. Слипачук уточнила, что на данном этапе работают все участки.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в одном из районов Волынской области члены избирательной комиссии забыли вбросить один контрольный лист в переносную урну.

Напомним, досрочные выборы в украинскую Раду стартовали 21 июля в 08.00 (совпадает с московским временем). В гонке за голоса украинских граждан борются 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах.

Согласно информации последних социологических опросов, наибольший рейтинг у партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Спикером парламента может стать лидер партии Дмитрий Разумков.

Напомним, сразу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

Конституционный суд (КС) Украины признал легитимным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. В конце июня в Киеве прошло закрытое заседание Большой палаты Конституционного суда, по результатам которого указ главы государства о роспуске Верховной рады был признан законным.

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