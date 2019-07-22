Премьер Сирии восстанавливает фармацевтическую промышленность в Восточной Гуте

Дамаск, 27 июля. С целью восстановления стратегической фармацевтической промышленности и помочь заменить импортируемые лекарства, премьер-министр Сирии Имад Хамис посетил штаб-квартиру Арабской медицинской компании вместе с министром здравоохранения Низаром Язджи Тамико и ознакомился с ее отделами. Он услышал от рабочих рассказы о реальности работы и предложения по развитию производства.Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время встречи с советом директоров компании премьер-министр поручил министерствам промышленности и здравоохранения, совету директоров, генеральной компании по инженерным исследованиям и органу регионального планирования в течение 15 дней подготовить предварительное исследование для инвестиций в штаб-квартиру компании в районе Восточной Гуты, которая была разрушена в результате терроризма.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В ходе встречи было решено разработать план для стратегических фармацевтических отраслей по замене импорта, чтобы достичь конкуренции в этой области, кроме того, была достигнута договоренность о необходимости экспорта, чтобы сохранить хорошую деловую репутацию, которой пользуется компания.

Министерству промышленности было поручено предоставить компании 100 работников различных специальностей, необходимых для фармацевтической промышленности.

Премьер Хамис подчеркнул, что правительство уделяет все больше внимания продвижению фармацевтической промышленности в государственном и частном секторах как важному компоненту развития, он высоко оценил усилия сотрудников компании, которые возвращают работу к высоким показателям. Все производство в данный момент переведено в нынешнюю штаб-квартиру в Баб-Шарки. Это произошло из-за терроризма, которому подверглась первоначальная штаб-квартира.