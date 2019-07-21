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Медики назвали новую опасность диабета для женщин

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Медики назвали новую опасность диабета для женщин

Лондон, 21 июля. Диабет первого типа стремительно увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности. Об этом сообщает портал MedicalXpress со ссылкой на журнал Diabetologia.

Группа научных сотрудников из Австралии и Британии исследовала личные данные более 12 миллионов пациентов с таким диагнозом, обращая пристальное внимание на развивающиеся на его фоне заболевания, передает телеканал «360».

По словам исследователей, диабет часто идет параллельно с самыми разнообразными проблемами с сердцем, в том числе кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца и инсультом, пишет «Газета.Ru».

Анализ информации продемонстрировал, что риск развития сердечной недостаточности из-за диабета у женщин существенно выше, чем у мужчин. В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%, сообщает «ФедералПресс».

Ученые считают, что это может быть связано с ишемической болезнью сердца, которая на фоне диабета чаще появляется именно у представительниц слабого пола. Кроме того, у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.

Ранее медики перечислили малоизвестные симптомы диабета.

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