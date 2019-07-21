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Волочкова рассказала, как завоевать ее сердце

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Волочкова рассказала, как завоевать ее сердце

Москва, 21 июля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни и прокомментировала сообщения о ее скорой свадьбе. По словам балерины, ключевые составляющие долгих отношений — любовь и внимание.

Она отметила, что потенциальный избранник вовсе не должен иметь банковский счет с миллионами и шикарный коттедж, чтобы завоевать ее руку и сердце. Волочкова считает, что самое главное в отношениях — любовь и внимание.

«Только по любви… Мужчина должен быть мужчиной. Я никогда не спрашиваю о размере зарплаты или дохода», — заявила селебрити в интервью изданию StarHit.

Что касается сплетен и слухов о возлюбленных и женихах Волочковой, то балерина высказалась по этому вопросу довольно коротко. По ее словам, все предположения о скорой свадьбе — это только «выдумки и небылицы».

Ранее ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе назвал причину конфликта с Волочковой, с которой он дружил в течение многих лет. По словам артиста, светскую львицу обидело его язвительное поведение.

Цискаридзе указал на то, что всеми силами старался поддерживать Волочкову, пытался развивать ее талант и как старший товарищ делал ей профессиональные замечания.

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