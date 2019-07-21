Пушков отреагировал на обвинения РФ в причастности к задержанию танкера Британии

Москва, 21 июля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о якобы причастности РФ к задержанию Ираном британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Он напомнил о том, что когда экс-президент Петр Порошенко устроил провокацию, послав корабли ВМСУ в Керченский пролив, то в Лондоне утверждали, что Москва совершила «акт агрессии», задержав суда (при том, что они нарушили госграницу РФ, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников. — Прим. ФАН). Теперь в Лондоне снова обнаружили российский след в задержании Stena Impero Корпус стражей исламской революции Ирана

«Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск», — с иронией заметил сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее британский таблоид Sunday Mirror сообщил, что танкер мог оказаться в иранских водах из-за неправильных GPS-координат, а эти ложные координаты якобы отправила иранская разведка, которая воспользовалась «российской шпионской технологией».

Источник газеты из западной службы безопасности заявил, что именно «у РФ есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре».

Как сообщал ранее телеканал 360, Stena Impero следовал под британским флагом и направлялся в Восточной провинции Саудовской Аравии. На борту были 23 человека, в том числе, трое россиян. Корпус стражей исламской революции Ирана задержал судно 19 июля.