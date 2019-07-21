В Совфеде заявили, что митинги проплаченной оппозиции пытаются разрушить Россию

Москва, 21 июля. Митинги оппозиции проводят и регламентируют те люди, которые на Украине и в Грузии занимаются дискредитацией России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, в Москве в субботу прошел санкционированный митинг на тему грядущих выборов в Мосгордуму. На него пришло всего лишь 0,1% жителей столицы. Сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей, приняли активное участие в акции. Они пытались провоцировать полицию и со сцены на проспекте Сахарова обвиняли во всех неудачах на политическом поприще членов избиркома, делая из них воображаемых врагов. Так называемая «несистемная» оппозиция признавать свои ошибки не стала. Отметим, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь процент «брака» в подписях составил более 14% при допустимых законом 10%.

На митинге были замечены влаги Украины и Грузии. Франц Клинцевич в беседе с iReactor объяснил, почему либералы попытались приплести страны, в которых процветают антироссийские настроения, к выборам в Мосгордуму.

«Эти оппозиционные митинги проводят и регламентируют люди, которые и на Украине, и в Грузии занимаются дискредитацией России. Причем тут Мосгордума, Украина и Грузия, нормальный человек не поймет, но их психология такова, что они не понимают нашего менталитета и наших граждан», — подчеркнул сенатор.

Он обратил внимание на тот факт, что за проведением митингов оппозиции стоят зарубежные спонсоры, в интересах которых и работают те люди, которые вышли на проспект Сахарова 20 июля.

«Они работают за деньги. У них задача, чтобы Россия была разрушена. Их задача — прежде всего, взять и поддержать врагов страны. Нам надо понять, что это враги России и их задача страну разрушить, но этого сделать не получится», — резюмировал Клинцевич.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик ранее заявил, что оппозиция даже в самых комфортных условиях не смогла вывести большое количество людей на митинг, что говорит об организационной слабости и снижении влияния либералов на умы граждан.