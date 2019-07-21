Бывший супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Москва, 21 июля. Бывший супруг популярной украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал на видео, как отдыхает в клубе с незнакомкой. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

На ролике видно, как брюнетка пританцовывает рядом с бизнесменом и целует его в щеку. Подписчики сразу пришли к выводу, что у Мурата новый роман. Сам экс-супруг Лорак ситуацию не комментирует.

По слухам, Мурат Налчаджиоглу — настоящий сердцеед. Он часто проводит время в компании красивых девушек. Например, в прошлом году появилось видео, на котором он обнимает Яну Беляеву. После этого пользователи Сети предположили, что мужчина уже давно изменяет Лорак, которая безуспешно пыталась сохранить семью.

Напомним, в начале года стало известно, что певица развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. После этого появлялись слухи о разных романах исполнительницы, в том числе с популярным артистом Сергеем Лазаревым, который представлял Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Тель-Авие. Сама Лорак предпочитает не выставляет на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Однако в июне некоторые СМИ сообщили, певица встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. По последним данным, молодой человек был близким другом Егора Крида. Сама Ани Лорак имя нового возлюбленного не раскрывает.