Сирия, 21 июля. САА обменивается ударами с боевиками в Хаме, в Ираке арестованы три боевика ИГ1*. В Алеппо протурецкие боевики отразили нападение курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям радикалов на юге Идлиба и в северо-западной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение радикалов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство1»: лишилось «спящей ячейки» на севере Ирака в результате рейда отряда иракских военнослужащих.

«Джейш аль-Изза»: заявила, что ими якобы была уничтожена пулеметная установка и танк САА.

Курды: обменялись на севере Алеппо ударами с протурецкими боевиками.

ВС Турции: атаковали расположения курдского ополчения в районе города Азаз в Алеппо.

Провинция Алеппо

В Алеппо сохраняется напряженность между турецкими военнослужащими и курдским ополчением «Демократических сил Сирии» (SDF). После боестолкновений на севере провинции, боевики «Бригады Хамза» (одна из фракций протурецкой «Сирийской свободной армии») заявили, что пресекли попытку курдского отряда проникнуть в западные районы города Аль-Баб, о чем сообщает местный источник новостей в сети Twitter Wyvern Reports.

У города Азаз курдское ополчение обстреляло турков и союзных им боевиков. Турецкая армия ответила на это огнем из крупнокалиберных пулеметов по укрытиям и расположениям куров у города Тель-Рифат, сообщает портал Rojava Network.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Фатах аль-Мубин» на своих медиаресурсах выпустили заявление о том, что в районе поселка Аль-Касабия в южной части провинции Идлиб ими были ликвидированы несколько военных Сирийской арабской армии (САА) в ходе перестрелки, сообщает новостное агентство Step News Agency. Официальные СМИ и военные источники, приближенные к САА, данную информацию о потерях среди военнослужащих еще не подтвердили.

Провинция Хама

Продолжаются боевые действия в северо-западной части провинции Хама. Утром радикалы группировки «Джейш Аль-Изза» выпустили сообщение о том, что в результате своих ракетных ударов по позициям сирийской армии им удалось уничтожить пулеметную установку и один танк у поселка Шезар, передает новостное агентство Halab Today TV. Сирийские военнослужащие ведут огонь по расположениям радикалов в предместьях городов Кафр-Зета, Аль-Джубен и Тель-Маллах, как передает источник Telegram-канал HMО Syrian.

ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям радикалов у поселка Мурек. С вертолетов были сброшены бомбы на опорные пункты и склады боеприпасов джихадистов, как сообщил канал Step News Agency.

Ирак

На севере Ирака продолжается операция иракских военнослужащих по поиску и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». В городе Мосул были арестованы три боевика в результате рейда иракской армии, как передал новостной портал Ortas Online. Как сообщает Министерство внутренних дел Ирака, задержание прошло успешно разведданным, полученным от полиции провинции Ниневия.

1 Организация запрещена на территории РФ.