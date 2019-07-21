Виноделы России получат поддержку от государства. Политика недели. ФАН-ТВ

Прошедшая неделя ознаменовалась несколькими новыми законопроектами, которые могут существенно улучшить жизнь россиян. Самые важные изменения коснутся инвалидов. Нарушения требований по обеспечению доступности объектов и услуг теперь будет курировать сразу несколько федеральных надзорных органов. Владимир Путин подписал закон, который наделяет полномочиями по составлению штрафных протоколов такие структуры как: Ространснадзор, Роскомнадзор, Росздравнадзор, Рособрнадзор. Ранее штрафовать за нарушения прав людей с ограниченными возможностями могли только органы соцзащиты.

Изменения коснутся также еще одного надзорного органа. В закон «О полиции» внесут поправки, по которым предполагается, что правоохранители получат право объявлять гражданам предостережение, или запретить совершать те или иные действия, если сочтут их противоправными. Такие предостережения будет необходимо исполнить. Авторы подобной инициативы считают, что значительной части преступлений можно будет избежать, если вовремя их предотвратить. Проект принят в первом чтении.

Не совсем приятная новость для любителей винодельческой продукции. В будущем году акцизы на вино, виноматериалы и виноград будут увеличены до 31 рубля за литр. Налог на игристые вина вырастит на 4 рубля. В то же время государство обещает поддержать отечественного производителя — для винных напитков российского производства предусмотрен налоговый вычет. Это означает, что цена на наши напитки в магазинах не увеличится. Также предполагается, что такой законопроект снизит количество некачественного и низкосортного продукта.

На конец недели пришлось пленарное заседание VI форума регионов России и Белоруссии. Владимир Путин встретился в Таврическом дворце с Александром Лукашенко. В рамках форума два лидера достигли принципиальных соглашений в вопросе дальнейших интеграций двух стран. Однако детали переговоров будут раскрыты чуть позже. Затронуты были темы молодежной политики, сохранения исторической памяти, вопрос образовательных программ. Также Валентина Матвиенко пообещала, что с 15 сентября текущего года между странами могут отменить роуминг, и сообщила о возможности нового соглашения, в котором будут обговорены условия единого визового пространства для двух стран.

Еще одним событием в конце недели стало совещание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. На совете обсудили проблемы обеспечения антитеррористической безопасности, молодежной политики и энергетического комплекса. Николай Патрушев подчеркнул, что проблемам подрастающего поколения необходимо уделить более пристальное внимание, дать все возможности для самореализации. В противном случае незанятые подростки становятся лакомым куском для преступных, террористических, экстремистских организаций, в том числе иностранных, которые нацелены на подрыв российских устоев.