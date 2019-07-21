РПЛ назвала причину потасовки ОМОН с фанатами «Спартака» в Ростове

Ростов-на-Дону, 21 июля. Российская премьер-лига объяснила причину потасовки между сотрудниками ОМОН с фанатами столичного «Спартака» на субботнем матче. Как отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте РПЛ, сотрудники полиции проводили операцию по выявлению нарушителей, использовавших пиротехнику на встрече.

Во время матча ряд болельщиков московского клуба неоднократно использовал пиротехнические средства, часть которых была брошена в сторону стюардов. По окончании матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей», следует из объяснения РПЛ.

Уточняется, что после задержания футбольных фанатов, использовавших пиротехнику, со стороны болельщиков была совершена попытка отбить их, в результате завязалась потасовка и был привлечен ОМОН.

В заявлении также сообщается, что по данному факту задержаны восемь человек, один обратился за помощью к медикам.

Поединок второго тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» завершился вничью — 2:2. Авторами голов стали: Байрамян и Зуев — со стороны хозяев поля, Адриано и Джикия — со стороны гостей. После игры болельщиков из фанатского сектора красно-белых долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате в толпе произошла стычка между болельщиками и силовиками.