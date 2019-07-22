В сирийской провинции Алеппо восстановлена работа более 500 заводов

Дамаск, 27 июля. Число заведений, которые вернулись к работе и производству в промышленном городе Шейх-Наджар на севере сирийской провинции Алеппо, достигло 565 предприятий, еще 250 других объектов в настоящее время ремонтируются для подготовки к возвращению на работу и производство. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе своего визита в промышленный город Шейх-Наджара министр промышленности Сирии Маан Зин аль-Абидин Джахба ознакомился с промышленным сектором города, рассказал о реальности работы всех объектов и этапах производства на заводе по выпуску ковров и текстиля.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Айман Набхан, директор Главного управления по цементу, сказал, что некоторые части Арабской цементной компании, которые серьезно пострадали от терроризма, в настоящее время реабилитируются, среди них лаборатория и административное здание. По его словам, существует чрезвычайный план по оснащению механического оператора, что является сущностью производственного процесса.

Мохамед Хаммад, генеральный директор одной из местных компаний, сказал, что производство будет восстановлено на молочном заводе в Алеппо в ближайшие месяцы после восстановления машин, поврежденных в результате терроризма.

Хазем Ааджан, директор промышленного города, отметил, что промышленная вода будет введена в эксплуатацию в ближайшее время: откачка от линии тяги началась в размере 4 кубических метра в секунду началась в Алеппо, проект будет запущен в промышленном городе.