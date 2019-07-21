В Киеве заявили, что с Зеленским Украину ждут пять лет войны

Киев, 21 июля. Задача президента Украины Владимира Зеленского заключалась в том, чтобы начать переговоры с Россией по поводу прекращения гражданской войны в Донбассе, однако он этого не сделал, заявил заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин.

В эфире телеканала «ZIK» он напомнил, что Зеленский получил поддержку 73% избирателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задача Зеленского была уже на следующую неделю после инаугурации звонить Путину и говорить: «Владимир Владимирович, я жду вас в Минске, приезжайте, будем разговаривать», — сказал Волошин.

Он подчеркнул, что условия договоренностей — совершенно другой вопрос.

«Но оказывается, что, проголосовав за Зеленского, мы проголосовали снова за пять лет новой войны», — заметил эксперт.

Волошин подчеркнул, что «40 тысяч тех солдат, которые стоят по ту линию фронта, это не 40 тысяч граждан России, это преимущественное большинство украинцев».

«Когда приходят, извините, радикалы и призывают убивать журналистов — для меня они не меньшая угроза, чем те, кто стоят по ту сторону. Что одни – боевики, что другие — боевики», — резюмировал экс-глава информационного департамента МИД Украины.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота. Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости, однако власти Киева объявили о начале военной кампании против ДНР и ЛНР. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.

Ранее Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Киева является прекращение гражданской войны в Донбассе. Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин несколько дней назад сообщил, что Москва отмечает позитивные подвижки в урегулировании ситуации в Донбассе по итогам заседания контактной группы. Однако в воскресенье стало известно об артиллерийском обстреле украинскими силовикам города Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом пишет «Газета.ру».