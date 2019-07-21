Драка с пьяным вице-прмьером Сахалина попала на видео



Южно-Сахалинск, 21 июля. Вице-премьера Сахалина Кирилла Подберезного уволили после драки в кафе «Сохо». Инцидент произошел в Южно-Сахалинске накануне ночью.

Местные СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, установленной в этом кафе. На записи можно видеть высокого молодого человека в белой рубашке. Очевидцы утверждают, что этим дебоширом и был Подберезный. Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно и именно он спровоцировал потасовку. Правда, как отметили свидетели, когда Подберезный встретил сопротивление со стороны других посетителей, он начал угрожать вызвать полицию и пустил в ход заявления в духе: «Вы не знаете, кто я такой, и что я с вами сделаю». Sakhalin.info уточняет, что в итоге ему сломали нос, но от госпитализации он отказался.

Зампред ПСО или не он: в сеть попало видео драки в южно-сахалинском кафе https://t.co/Y0yFhkJyII — Sakhalin.info (@sakhalin_info) July 20, 2019

По данным телеканала 360, в правительстве Сахалинской области 39-летний Подберезный курировал туризм и улучшение инвестиционного климата. Решение о его увольнении принял врио губернатора Валерий Лимаренко. После случившегося он заявил, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества.