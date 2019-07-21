Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени на эксперименты и ошибки

Киев, 21 июля. Депутат украинской Рады от фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала в воскресенье в Киеве на внеочередных выборах в парламент. По ее словам, у Украины больше нет времени на эксперименты.

«Нет лишнего времени на эксперименты, нам реально необходимо после выборов начинать действовать», — заявила бывший премьер страны журналистам после выхода из кабинки для голосования.

Тимошенко указала на то, что граждане Украины ошибались, выбирая лидеров клановой системы или их марионеток.

«Мы столько раз ошибались, что сегодня времени на ошибки нет. Хочу, чтобы мы все голосовали с таким ощущением, что у Украины нет лишних лет», — подчеркнула она.

Тимошенко считает, что именно «Батькивщина» готова приступить к борьбе «немедленно», поскольку у нее есть стратегия развития страны.

На вопрос журналистов о возможности стать главой правительства Украины Тимошенко ответила уклончиво, отметив, что «никто об этом не знает».

По результатам последних социологических опросов, у «Батькивщины» есть неплохие шансы попасть в Верховную раду. За партию экс-премьера Украины готовы проголосовать примерно 7% избирателей.

Голосование на выборах в украинский парламент началось в 08.00.