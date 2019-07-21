В Госдуме назвали цензуру Facebook против ФАН вмешательством во внутренние дела РФ

Facebook, занимаясь откровенной цензурой российских СМИ, вмешивается во внутренние дела Российской Федерации. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния (США) в субботу, 20 июля, удовлетворил ходатайство Facebook об отклонении иска, которое было направлено российским интернет-изданием Федеральное агентство новостей (ФАН) в связи с блокировкой его аккаунта в социальной сети. Об этом говорится в документах данного суда, которые были опубликованы в субботу в его электронной базе.

Адвокаты ФАН выразили недоумение по поводу странного факта: суд вынес свое постановление в субботу вечером, что нехарактерно для обычного графика работы американских судов. Кроме того, судья принимала решение без обычных слушаний, в ходе которых выслушиваются мнения сторон. Изначально слушания должны были пройти 17 июля, однако по просьбе со стороны Facebook их перенесли на август «в связи с болезнью адвоката Facebook». После чего, спустя несколько дней, стало известно что судья приняла решение о рассмотрении дела без участия сторон.

Также адвокаты ФАН подчеркнули, что суд дал возможность ФАН в течение 30 дней подать уточненный иск, в котором будут заявлены новые требования с учетом позиции судьи. Напомним, судья отказала в иске ФАН к Facebook, ссылаясь на прецедентные решения других американских судов, в частности, аналогичных судов о защите свободы слова к Twitter. В ходе рассмотрения этих исков были приняты решения, что на частные компании не распространяется действие первой поправки к Конституции США о свободе слова, поскольку они не являются государственными.

Редакция ФАН заявляет в ответ на это, что таким образом американский суд фактически узаконил цензуру.

«Facebook – это огромный монополист с двумя миллиардами подписчиков. Де-факто это компания, превосходящая по своему влиянию и возможностям в Интернете любое государство, поэтому аргумент о том, что она не является государственной, заведомо несостоятелен и противоречит духу первой поправки к Конституции США. Кроме того, хорошо известно, что Государственный департамент США и спецслужбы этой страны используют Facebook для слежки за частными лицами и организациями по всему миру», - так прокомментировал решение американского суда генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Он также заметил, что решение калифорнийского суда показывает, что России необходимо использовать все средства для противодействия политике вмешательства иностранных интернет-компаний в ее внутренние дела. В противном случае Интернет рискует превратиться в площадку для одной доминирующей точки зрения — западной.

Как отметил депутат Виталий Милонов, западные социальные сети фактически контролируются государством и являются инструментом влияния на внутреннюю политику других стран, в том числе Российской Федерации.

«Основной составляющей социальных сетей является пропаганда набора ценностей, которые на Западе ставятся в абсолют. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими социальными сетями, как Facebook, мы видим, что свобода ограничивается лишь той свободой, которую пропагандируют на Западе. Никто не допускает варианта, чтобы вы свободно высказывали свою точку зрения. Если вы будете рассказывать о западных ценностях, у вас будет неограниченная свобода. Если вы будете говорить о каких-то других вещах, то сразу в дело вступают блокировки. Назвать это цензурой — слишком мягко», — пояснил Виталий Милонов.

В апреле прошлого года Facebook, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения», заблокировал аккаунт ФАН. Федеральное агентство новостей подало иск к администрации социальной сети в ноябре прошлого года. Редакция и генеральный директор агентства Евгений Зубарев потребовали восстановить доступ к странице и наложить штрафные санкции на Facebook.

Юристы отмечают, что Федеральное агентство новостей является законным сайтом, который публикует международные и местные новости. ФАН никогда не создавало фальшивые или вводящие в заблуждение новостные статьи. Более того, издание никогда не нарушало условия пользовательского соглашения Facebook. В подтверждение своих доводов адвокаты издания приводят ряд законов Соединенных Штатов и более 30 судебных прецедентов.

Компания Facebook нарушила Первую поправку к американской Конституции о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. Истец указывает, что в результате незаконной блокировки значительное число российских подписчиков оказалось лишено доступа к информации ФАН.