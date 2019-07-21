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Лавров и Муаллем обменялись поздравлениями в честь 75-летия дипотношений РФ и Сирии

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Лавров и Муаллем обменялись поздравлениями в честь 75-летия дипотношений РФ и Сирии

Москва, 21 июля. Руководители министерств иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщается в воскресенье на сайте дипломатического ведомства РФ.

Лавров и Муаллем отметили традиционно дружественный характер отношений Москвы и Дамаска, которые в последние годы вышли на новый уровень сотрудничества, в том числе в контексте решающего вклада России в борьбу с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, следует из сообщения.

Отмечается, что стороны подчеркнули стремление к будущему развитию взаимодействия между РФ и САР в различных сферах и отраслях.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме сирийскому коллеге Башару Асаду подтвердил готовность РФ помогать Сирии защищать ее независимость.

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