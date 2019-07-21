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Восемь избирательных участков не открыли на Украине

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Восемь избирательных участков не открыли на Украине

Киев, 21 июля. Заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что восемь избирательных участков на Украине не открылись.

По информации телеканала «112 Украина», еще 16 участков начали работу с опозданием. Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, в Черниговской области закрыты четыре участка. По некоторым данным, причинами стали изменения состава комиссий и споры из-за политических вопросов. 

Также известно, что избирательный участок не работает в Донецкой области из-за порчи контрольных листов. В Николаевской области закрыт избирательный участок из-за того, что не успели напечатать бюллетени, а в Житомирской области ко времени открытия опоздала глава комиссии.

Напомним, в воскресенье стартовало голосование на выборах в Верховную раду. Участки будут работать с 08.00 до 20.00 (совпадает с московским временем). В гонке за голоса избирателей участвуют 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах.

Временный поверенных в делах США в Киеве Уильям Тейлор обратился к украинцам по случаю выборов. Он подчеркнул, что Вашингтон ожидает мирных, свободных и честных выборов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после торжественной инаугурации заявил, что распускает Верховную раду, и обвил о проведении досрочных выборов в парламент страны.

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