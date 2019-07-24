Жительница провинции Эс-Сувейда рассказала о времени в плену ИГ*

Дамаск, 24 июля. Спустя год после похищения террористической организацией «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России) и трагической гибели своего сына от рук боевиков, госпожа Расмиа Абу Аммар рассказала о произошедших событиях корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

История о стойкости и боли, перенесенной простыми людьми из-за деятельности террористов — худшее, что было на памяти сирийцев.

В интервью ФАН Аммар снова вернулась в те тяжелые дни и поделилась самым страшным воспоминанием — смертью сына.

«Он был уставшим из-за того, что ему закрыли глаза, и надели наручники. Глядя на него, у меня сердце разбивалось, я не мог видеть его в таком виде. Он сказал мне: «Да, мама, я верю в Бога и добавил — не боюсь смерти. Смерть не пугает. Я не боюсь смерти». Он очень хотел продолжить учебу», — рассказала Аммар с тяжелым сердцем.

Напомним, что 25 июля боевики «Исламского государства» осуществили серию терактов в провинции Эс-Сувейда. Жертвами боевиков стали 246 человек, еще сотни пострадали. Террористы также захватили несколько селений и удерживали группу мирных жителей в плену.

На протяжении месяцев джихадисты не торопились освобождать людей из плена и проводили неожиданные казни. Большинство заложников содержались в нечеловеческих условиях и были вынуждены выживать, как могли. В результате операции Сирийской арабской армии в ноябре 2018 года уцелевшие заложники были освобождены.

Стоит отметить, что сирийская провинция Эс-Сувейда была полностью освобождена от незаконных вооруженных группировок в июле 2018 года. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.