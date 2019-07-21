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Посольство США обратилось к украинцам по случаю выборов

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Посольство США обратилось к украинцам по случаю выборов

Киев, 21 июля. Американские власти рассчитывают, что выборы в Верховную раду Украины будут мирными и свободными. Об этом заявил временный поверенных в делах Соединенных Штатов в Киеве Уильям Тейлор, сообщается в Twitter-аккаунте американского посольства.

«Граждане Украины отправятся на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в Верховную раду — желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет!» — следует из сообщения.

Тейлор отметил, что Вашингтон вместе с народом Украины ожидает мирных, свободных и честных выборов.

Внеочередные выборы в украинский парламент начались в воскресенье в 08.00 (совпадает с московским временем). В гонке за голоса украинских избирателей участвуют 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах.

Согласно данным последних социологических опросов, наибольший рейтинг у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Председателем Рады может стать руководитель партии Дмитрий Разумков.

Напомним, сразу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. В начале июня глава государства подчеркивал, что парламент страны своей работой на последней пленарной неделе доказал, что решение о его роспуске было правильным.

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