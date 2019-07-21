Путин подтвердил готовность РФ помогать Сирии защищать свою независимость

Москва, 21 июля. Россия продолжит оказывать содействие Сирии в защите ее суверенитета, а также в обеспечении безопасности и восстановления республики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении лидеру САР Башару Асаду.

Это послание глава РФ направил сирийскому коллеге в связи с 75-летним юбилеем установления дипломатических отношений двух стран, пишет РИА Новости. В нем Путин также сообщил о готовности России и дальше помогать Сирии бороться с террористами.

«Совместными усилиями нанесем окончательное поражение силам террора в Сирии», — подчеркнул он.

Напомним, в минувшем году Асад во время встречи с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, отметил усилия Москвы и лично Владимира Путина по «нейтрализации» иностранных вмешательств в дела САР.

Россия ранее приняла активное участие в искоренении терроризма в Сирии. Военную помощь РФ стала оказывать по запросу Асада в сентябре 2015 года.

ВКС РФ оказывали поддержку сирийских правительственных сил в их противодействии террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. За время операции российские летчики смогли уничтожить более 32 тысяч боевиков. 6 декабря 2017 года Путин объявил о полном разгроме ИГ1 на обоих берегах Евфрата в Сирии.

В декабре 2017 года президент РФ прибыл на авиабазу Хмеймим, где встретился с российскими и сирийскими военными, которые были участниками этой масштабной антитеррористической операции. Тогда же он отдал приказ министру обороны РФ и начальнику Генштаба приступить к выводу российский войск из САР в пункты постоянной дислокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.