Дамаск, 27 июля. В связи с безопасностью и стабильностью, которые начали распространяться по всей территории Сирии, был открыт фестиваль под названием «Нас объединяет Шам», который длится один месяц. В рамках мероприятия ранеными сирийским солдатам и родственникам погибших бойцов САА оказывается материальная помощь.
На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).
В своем заявлении Тарек Кришати, директор по туризму в Дамаске, рассказал о необходимости фестиваля, потому что это важное туристическое и развлекательное событие, которое объединяет всех сирийцев и отражает состояние стабильности и безопасности в стране, а также помогает в экономическом восстановлении.
Это также способствует оживлению внутреннего туризма и дает важную возможность для сбыта местной промышленности и продукции. По словам Кришати, само проведение фестиваля является отражением многочисленных побед, достигнутых сирийской армией при поддержке российского союзника по всей стране.
В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:
Фестиваль, в котором принимают участие государственные и частные деятели, включает в себя множество социальных, культурных, развлекательных, художественных, спортивных и экономических мероприятий. У каждого аттракциона есть свой павильон, все они распределены парку. Среди них есть также ларьки, специализирующиеся на продаже традиционных ремесел из замши, игр, хобби, спортивного инвентаря, животных, растений.
«Данное мероприятие является продолжением серии мероприятий под эгидой министерства туризма. Главная цель мероприятия — порадовать сирийские семьи и активизировать внутренний туризм в стране. Наш главный месседж — это скорое возвращение мира и безопасности на всей территории Сирии, спасибо», — рассказал ФАН один из организаторов.