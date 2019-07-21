В сирийском Дамаске открылся фестиваль «Нас объединяет Шам»

Дамаск, 27 июля. В связи с безопасностью и стабильностью, которые начали распространяться по всей территории Сирии, был открыт фестиваль под названием «Нас объединяет Шам», который длится один месяц. В рамках мероприятия ранеными сирийским солдатам и родственникам погибших бойцов САА оказывается материальная помощь.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В своем заявлении Тарек Кришати, директор по туризму в Дамаске, рассказал о необходимости фестиваля, потому что это важное туристическое и развлекательное событие, которое объединяет всех сирийцев и отражает состояние стабильности и безопасности в стране, а также помогает в экономическом восстановлении.

Это также способствует оживлению внутреннего туризма и дает важную возможность для сбыта местной промышленности и продукции. По словам Кришати, само проведение фестиваля является отражением многочисленных побед, достигнутых сирийской армией при поддержке российского союзника по всей стране.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Фестиваль, в котором принимают участие государственные и частные деятели, включает в себя множество социальных, культурных, развлекательных, художественных, спортивных и экономических мероприятий. У каждого аттракциона есть свой павильон, все они распределены парку. Среди них есть также ларьки, специализирующиеся на продаже традиционных ремесел из замши, игр, хобби, спортивного инвентаря, животных, растений.