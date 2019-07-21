В Совфеде назвали бредом подозрения Британии о причастности РФ к захвату танкера Ираном

Москва, 21 июля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал информацию о том, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании подозревают Россию в причастности к захвату танкера Ираном, передает пресс-служба сенатора.

«Что называется, «агент 007» отдыхает. Перед подобными фейками пасует даже богатейшая фантазия британского писателя Яна Флеминга. Конечно, бред он и есть бред, и это еще самое мягкое название придумки продолжателей дела Джеймса Бонда из MI-6», — отметил Клинцевич.

Он обратил внимание на тот факт, что «в российско-британские отношения подброшена очередная порция яда».

«Судя по всему, этого и добивались», — резюмировал сенатор.

Ранее газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники сообщила, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о «причастности» Москвы к задержанию Ираном танкера Stena Impero. По данным таблоида, «есть опасения», что танкер мог оказаться в территориальных водах Ирана в результате неверных координат GPS, которые разведка страны якобы могла отправлять при помощи «российской шпионской технологии».

Напомним, британский танкер Stena Impero был задержан Ираном в Ормузском проливе. Об этом в пятницу проинформировал Корпус стражей Исламской революции, отметив, что нефтяной танкер нарушил международное морское право. В субботу появилась информация, что на борту находятся трое россиян. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Россия будет защищать граждан РФ, которые находятся на задержанном британском танкере, и предпринимать все необходимые меры для того, чтобы их освободить. Парламентарий объяснил, что ситуация является продолжением нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны Соединенных Штатов.