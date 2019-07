Олейник попал в больницу после сокрушительного поражения от Харриса на турнире UFC

Сан-Антонио, 21 июля. Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник доставлен в одну из клиник в штате Техас после сокрушительного поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) от представителя США Уолта Харриса. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист ESPN Ариэль Хельвани со ссылкой на представителя россиянина Абрахама Кавы.

Alexey Oleinik is currently at a local hospital, per his manager Abraham Kawa. The fear is he tore his ACL but it’s not confirmed yet. Andrei Arlovski and Ben Rothwell, also clients of Kawa’s, were not transported to the hospital, he said.