В Совфеде назвали решение суда США по Facebook узаконенной цензурой

Решение американского суда по корректировке иска к Facebook — это узаконивание цензуры и нарушение свободы слова; в очередной раз Запад демонстрирует двойные стандарты. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния (США) потребовал от ФАН скорректировать иск к компании Facebook. Об этом говорится в судебных документах, опубликованных в электронной базе суда 20 июля.

Иск о незаконной блокировке аккаунта Федерального агентства новостей в Facebook рассматривает судья Луси Кох. В пятницу, 19 июля, было вынесено постановление, согласно которому на корректировку иска у ФАН есть 30 дней.

Как отметил сенатор Игорь Морозов, двойные стандарты, которые использует Запад в информационной войне против России, проявляются во всем, в том числе и в решении суда по иску ФАН к Facebook.

«Facebook были отданы функции советского главлида, который всегда критиковался Западом и объяснялся как главный цензор советской власти и идеологии. Так вот теперь Facebook, распространив свою сеть по всему миру, является главным цензором альтернативной точки зрения, в том числе и Федерального агентства новостей. Поэтому американский суд просто узаконил цензорскую позицию, подчеркивая, что в отношениях с Россией никакие международные хартии не действуют», — пояснил Игорь Морозов.

В апреле прошлого года Facebook, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения», заблокировал аккаунт ФАН. Нашим изданием был подан иск к администрации социальной сети в ноябре 2018 года.

Юристы отмечают, что Федеральное агентство новостей является законным сайтом, который публикует местные и международные новости. ФАН никогда намеренно не создавало новостные статьи, которые были бы фальшивыми или вводили в заблуждение. Кроме того, адвокаты подчеркивают, что издание никогда не нарушало условия пользовательского соглашения социальной сети. В подтверждение своих доводов юристы ФАН приводят ряд законов США и свыше 30 судебных прецедентов.

Социальная сеть нарушает Первую поправку к американской Конституции о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. В результате незаконной блокировки значительное число российских подписчиков оказались лишены доступа к информации нашего агентства.

Компания Facebook декларирует стремление защитить общественность от «фейковых новостей». Однако под этим предлогом руководство соцсети занимается откровенной цензурой, лишая доступа к новостям подписчиков ФАН — легитимной организации.

Как считает редакция ФАН, «решение калифорнийского суда показывает, что России необходимо использовать все средства для противодействия политике вмешательства иностранных интернет-компаний в ее внутренние дела. В противном случае Интернет рискует превратиться в площадку для одной доминирующей точки зрения — западной».