Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном

Лондон, 21 июля. Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero». Об этом сообщает британская газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Согласно информации таблоида, «есть опасения», что британский танкер мог оказаться в иранских территориальных водах в результате неверных координат GPS, которые иранская разведка якобы могла отправлять при помощи «российской шпионской технологии». Источник издания в Минобороны Соединенного Королевства сообщил, что на помощь Stena Impero направился фрегат Montrose, но опоздал на 10 минут, потому что танкер уже был «перенаправлен» в иранскую акваторию.

Так, якобы российская технология для подделки GPS могла помочь Тегерану в этом деле, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в прошедшую пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер, который, как утверждают иранские власти, отключил аппарат позиционирования и игнорировал предупреждения иранской стороны. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может выйти с ними на связь.

Министр обороны Британии Джереми Хант предупредил, что Лондон не оставит без ответа захват танкера.