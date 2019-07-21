Британия собирается ввести санкции против Ирана из-за захвата танкера

Лондон, 21 июля. Британия в ответ на задержание Ираном своего судна Stena Impero может ввести против него дипломатические и экономические санкции, в частности, речь идет о замораживании иранских активов.

По данным Telegraph, об этих мерах сегодня может объявить глава МИД Великобритании Джереми Хант. Источники издания утверждают, что британские министры разрабатывают планы по введению санкций в ответ на действия Тегерана. При этом только своими санкциями Лондон ограничиваться не собирается и хочет просить Евросоюз и Совбез ООН возобновить антииранские санкции, отмененные в 2016 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), пишет РИА Новости.

Накануне британское правительство провело очередное совещание в связи с ростом напряженности в Персидском заливе. Главным на повестки был вопрос о захвате Ираном британского танкера. Еще одно экстренное совещание было проведено и в субботу поздно вечером.

Как сообщал ранее телеканал 360, танкер был задержан корпусом стражей исламской революции Ирана в пятницу. Stena Impero следовал в восточной провинции Саудовской Аравии, где расположены нефтеносные месторождения. На борту судна находились 23 человека, в том числе граждане России, Латвии, Индии и Филиппин.