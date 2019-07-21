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Россия

Путин отметил ключевую роль металлургов в развитии России

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Путин отметил ключевую роль металлургов в развитии России

Москва, 21 июля. Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса Российской Федерации, подчеркнув, что они активно участвуют в решении важных государственных задач. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что горно-металлургический комплекс в течение всех лет играл ключевую роль в развитии России, а также в укреплении оборонной промышленности, транспортной инфраструктуры.

Лидер РФ указал на то, что на сегодняшний день в стране очень уважают и ценят ученых, инженеров, профессионалов своего дела, которые создавали крупнейшие заводы, перспективное оборудование и технологии, выводили российскую металлургию на лидирующие позиции в мире.

По его словам, на данном этапе нужно повышать конкурентоспособность продукции и использовать инвестиционную привлекательность комплекса, осваивать новые промышленные районы, совершенствовать производственные мощности, а также внедрять экологические стандарты.

Путин выразил уверенность в том, что металлурги в будущем будут «успешно достигать поставленных целей, содействовать росту промышленного и экспортного потенциала России».

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