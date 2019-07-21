«Кладбище» самолетов Boeing-737 Max нашли в Калифорнии

Москва, 21 июля. «Кладбище» с проблемными самолетами Boeing-737 Max было обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, более 35 припаркованных лайнеров авиакомпании Southwest Airline нашли на стоянке аэропорта. По данным издания, самолеты будут находиться там до снятия запрета на полеты воздушных судов данного типа.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в Соединенных Штатах и многих других странах после того, как два таких лайнера потерпели крушение: начиная с октября 2018 года, с самолетами этой модели произошло уже две авиакатастрофы — в Индонезии и Эфиопии. Жертвами трагедии стали в общей сложности 346 человек.

Около 20 стран закрыли воздушное пространство для пролета 737 МАХ, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию самолетов этой модели. В частности, Росавиация запретила полеты самолетов Boeing-737 MAX 8 в воздушном пространстве РФ. Аналогичное решение приняли власти Молдавии, Бахрейна, Ливана, Великобритании, Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Туниса и Омана.

Представитель Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) Даниэль Элвелл ранее заявил, что американские авиационные регуляторы пока что не озвучивают сроков, в течение которых Boeing-737 MAX 8 может быть возвращен к штатной эксплуатации. Он обратил внимание на тот факт, что предложенное компанией Boeing решение проблемы с управляемостью модели MAX 8, является «неудовлетворительным».

Отметим, Boeing 737 MAX представляет собой четвертое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных двигателей CFM International LEAP-1B.