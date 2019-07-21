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СМИ сравнили с «бездонной бочкой» новейшую немецкую БМП

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СМИ сравнили с «бездонной бочкой» новейшую немецкую БМП

Берлин, 21 июля. Немецкая боевая бронированная машина «Пума» «мутировала в бездонную бочку». Об этом сообщает телевизионный канал N-TV.

Денежная сумма, выделенная на изготовление БМП, в настоящее время превысила изначально ожидаемую на 2,9 миллиарда евро. Согласно предварительным подсчетам немецкого правительства, финишная стоимость производства боевой машины пехоты выросла практически в два раза.

Как сообщили в министерстве обороны ФРГ, удорожание проекта связано с согласованным в контракте ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП.

Боевая бронированная машина «Пума» — германская боевая машина пехоты (БМП). Над изготовлением и разработкой занимаются концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS). Изначально планировалась поставка для наземных войск Германии партии из 410 единиц, предназначенных для замены устаревших БМП «Мардер».

Серийные поставки БМП начались весной 2015 года.

Напомним, на прошлой неделе в докладе комитета Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса случайно раскрыли места хранения американского ядерного оружия.

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