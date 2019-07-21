Видео обстрела Первомайска украинскими военными появилось в Сети

Киев, 21 июля. Обстрел силовиками ВСУ города Первомайск в Луганской Народной Республике сняли на видео. Кадры опубликовал в в своем микроблоге в Twitter бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На видеозаписи запечатлены последствия артиллерийского удара. На кадрах можно увидеть клубы черного дыма, кроме того, слышны громкие взрывы. Ролик публикует «Звезда».

Жилой массив города Первомайска обстреливала 54-я бригада ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров. Об этом рассказал начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Украинские силовики открыли огонь за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня.

Отметим, это перемирие сопровождалось дополнительными мерами контроля, в том числе обнародованием соответствующих приказов, запретом на диверсионную деятельность, на размещение военной техники в населенных пунктах и на открытие любого огня.

Согласно информации луганской Генпрокуратуры, под обстрелами погиб один человек, а семеро, в том числе двое детей, получили ранения различной степени тяжести.

Власти Луганской Народной Республики обратились к международным организациям с целью расследовать данный факт обстрела.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска. Ополченцы оттеснили ВСУ. Свыше десяти тысяч человек стали жертвами братоубийственной войны. Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, однако киевская власть регулярно их нарушает.