Новые «Мстители» установят мировой рекорд кассовых сборов

Лос-Анджелес, 21 июля. Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» побьет мировой рекорд кассовых сборов и обойдет фантастическую ленту режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом пишет издание Variety со ссылкой на информацию компании The Walt Disney Company.

По данным журнала, к субботе кинокартина Marvel Studios набрала в мировом прокате 2,7892 млрд долларов и стопроцентно наберет еще полмиллиона долларов, необходимых, чтобы забрать первое место у «Аватара» (2,7897 млрд долларов).

Стоит отметить, что помимо фантастических «Мстителей» и «Аватара», три ленты в истории набрали свыше 2 млрд долларов в мировом прокате. Речь идет о фильме-катастрофе того же Кэмерона — «Титаник» — 2,187 млрд, а также лентах «Звездные войны: Пробуждение силы» — 2,068 млрд и «Мстители: Война бесконечности» — 2,048 млрд.

Кассовые сборы новых «Мстителей» в Штатах пробили отметку в 853 млн долларов, а в остальных государствах — 1,9 млрд долларов. В Китае сборы от проката составили 614 млн долларов.

В мировой прокат картина вышла 24 апреля текущего года, в американский через два дня — 26 апреля. Кассовые сборы в первый уик-энд составили рекордные 1,2 млрд долларов.