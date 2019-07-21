МИД РФ заявил о способности Венесуэлы преодолеть трудности

Москва, 21 июля. Российская сторона уверена, что законно избранные власти Венесуэлы во главе с лидером Николасом Мадуро могут справиться с трудностями, стратегическое партнерство Москвы и Каракаса неизменно. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Российский дипломат напомнил, что внешние силы пытаются навязать решения абсолютно внутренних дел страны. По его словам, Москва пыталась продемонстрировать, что стратегическое партнерство России и Венесуэлы неизменно.

«Мы твердо верим в то, что законное правительство Венесуэлы во главе с Мадуро полностью способно справиться с трудностями», — подчеркнул заместитель главы дипломатического ведомства.

Рябков обратил внимание на то, что у венесуэльского правительства есть полная поддержка России.

В Венесуэле в конце января текущего года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Председатель оппозиционных сил страны Хуан Гуайдо в противовес законам провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных государств во главе с Соединенными Штатами заявили о признании Гуайдо. Российская сторона назвала председателя парламента марионеткой США. Москва, Пекин, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственного легитимного президента.