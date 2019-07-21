НАТО требует от Ирана освободить танкер, задержанный в Ормузском проливе. События дня. ФАН-ТВ

В НАТО обратились к Ирану «Явный вызов международной свободе». С такими словами в НАТО осудили задержание Ираном двух судов в Ормузском проливе. О возможных последствиях альянс не сообщает, но требует освободить экипаж и корабли — первый из них следовал под британским флагом, второй — под либерийским. Впрочем, исламская республика подтвердила, что сейчас, после столкновения с иранским рыболовным судном, задержан лишь танкер Великобритании — Stena Impero. Правда, из 23 человек на его борту, как ни странно, британцев не оказалось, зато есть трое россиян — сейчас с ними пытается связаться посольство нашей страны в Тегеране, но пока безуспешно.

Команда Навального вышла на улицы В Москве прошла согласованная акция в поддержку «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму. Правда, участников у нее оказалось меньше, чем планировалось — по данным МВД, на проспекте Сахарова собрались 12 тыс. человек вместо заявленных 20 тыс. Как ни странно, в толпе мелькали флаги Грузии и Украины, а звучали в целом антироссийские лозунги. Но, судя по всему, возгласы команды Навального, которую не допустили к выборам из-за многочисленных нарушений, нацелены лишь на провокации, а отнюдь не на борьбу за справедливость.

Босфорский пожар Неприятный инцидент случился на турецком побережье. В проливе Босфор загорелась яхта с пассажирами, в распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий. На борту судна находились восемь человек, но, к счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев, все они успели надеть спасательные жилеты и спрыгнуть в воду. Береговые службы пришвартовали яхту к берегу и потушили, хотя к этому моменту она уже выгорела полностью. Причины инцидента сейчас выясняют оперативники.