Коротченко объяснил появление флагов Украины и Грузии на митинге в Москве

Москва, 21 июля. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил присутствие на митинге несистемной оппозиции в Москве флагов Украины и Грузии особым отношением оппозиционеров к России.

«В любом случае, режимы в Грузии и на Украине объективно заинтересованы в дестабилизации ситуации в России. Плюс, те люди, которые выходят на митинги, организованные несистемной оппозицией в Москве, вполне очевидно симпатизируют тому русофобскому курсу, который сегодня последовательно проводят в Киеве и Тбилиси», — цитирует Коротченко портал «Экономика сегодня».

По словам эксперта, в акциях оппозиции в столице участвует специфическая публика, которая протестует против власти под любыми знаменами и лозунгами.

Появление флагов Грузии и Украины Коротченко считает логичным, так как это демонстрирует «смычку» несистемной оппозиции с «антироссийскими силами, которые олицетворяют курс Киева и Тбилиси».

Эксперт считает, что российская несистемная оппозиция имеет финансовую и организационную поддержку Запада. Он напомнил, что оппозиционеры проводят свои мероприятия в столицах прибалтийских республик, которые «занимаются откровенной русофобией» в своей политике.

«И, учитывая, что все эти республики, на сегодня являются членами НАТО, то мы можем говорить о том, что в этом вопросе присутствует определенная координация деятельности всех этих структур», — подчеркнул Коротченко.

Ранее Газета.ru сообщила, на проспекте Академика Сахарова 20 июля прошел согласованный со столичными властями митинг. По данным газеты «Известия», в акции участвовали 12 тысяч человек, что составляет 0,1% от населения Москвы.