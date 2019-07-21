СМИ сообщили о новом виде туризма в России

Москва, 21 июля. Новый вид туризма — bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение бизнес-поездки с отдыхом, — появился в РФ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование агентства «Аэроклуб».

Указанный термин объединяет слова business и leisure. Так, отправляющийся в командировку сотрудник по своему желанию продлевает пребывание в месте, в которое прилетел для работы. Эксперты связывают рост популярности такого вида с большим скоплением на рынке труда поколения миллениалов, которые предпочитают объединять работу и личную жизнь.

Помимо этого, многие иностранные предприятия, которые работают в России, шаг за шагом внедряют такой формат в качестве награждения для сотрудников, что мотивирует их и позволяет поддерживать равновесие между работой и личной жизнью.

Оказалось, чаще всего свои бизнес-поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики.

Ранее сообщалось, что введение электронных виз станет шагом к развитию медицинского туризма в Санкт-Петербурге.