Военные РФ в Сирии доставили гумпомощь в провинцию Восточная Гута

Дамаск, 21 июля. Свыше двух тонн гуманитарной помощи доставлены в населенный пункт Дарайа, расположенный в Восточной Гуте. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Сергей Дубровин.

По его словам, в гуманитарный набор входят: различные консервы, крупы, чай, сахар. До войны в сирийской Дарайе проживали около 14 тысяч человек, сегодня — 10 тысяч, отметил он.

По словам главы поселения, в течение последних месяцев беженцы активно возвращаются домой. В общей сложности после окончания боевых действий вернулись порядка тысячи человек. Он также поблагодарил российскую сторону за помощь.

Военный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских формирований на территории страны. Власти САР ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.