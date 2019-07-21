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Собчак удивилась безответственному отношению россиян к репутации

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Собчак удивилась безответственному отношению россиян к репутации

Москва, 21 июля. Экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак упрекнула соотечественников в безответственном отношении к репутации. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram, отметив, что имиджевая составляющая в России никого не волнует.

Журналистка назвала Россию удивительной, пояснив, что никому нет дела, что человек натворил в прошлом. Она отметила, что в РФ институт репутации отсутствует как таковой.

В качестве примера телеведущая привела историю своего приятеля, рассказавшего, что проворовавшегося в ресторане сомелье взяли на новое место работы, невзирая на провинность.

«Я знаю людей, которые «кидали» партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять «всплывал», — написала бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2».

Она указала на то, что это наблюдается «во всем и всегда». При этом она удивилась, почему соотечественникам неважна ничья репутация.

Впрочем, пользователи Сети не согласились с Собчак, отметив, что ведущая «не видит бревна в своем глазу».

В начале июля Собчак разместила в Instagram очередной пост, в семи предложениях которого она умудрилась допустить восемь ошибок. На «уникальность авторского стиля» указал telegram-канал «Планерка».

Пост Собчак был посвящен ее новой покупке — она стала совладелицей June&July PR Agency. Журналистка призвала фолловеров ждать от нее свежих новостей.

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