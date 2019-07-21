Синоптик сообщил о возвращении тепла

Москва, 21 июля. Погода в центральной части России и в столичном регионе в том числе начнет улучшаться на следующей неделе, купальный сезон может возобновиться уже к следующим выходным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что наступает так называемая «макушка лета». Согласно климатическим данным она бывает самым теплым временем.

«Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение недели предстоящей медленно столбики термометров будут подниматься. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков», — цитирует Тишковца телеканал «Звезда».

В понедельник и вторник, по его словам, воздух прогреется до 21-27 градусов. Осадков в самом начале недели не ожидается, но 24 и 25 июля пройдут небольшие дожди, а температура воздуха опустится на два-три градуса. К пятнице и выходным ожидается возвращение теплой погоды. Температура поднимется выше климатической нормы до 23-28 градусов.

По словам синоптика, вслед за воздухом прогреется и вода. Тишковец напомнил, что в июле купальный сезон был сорван. Но теплая погода на следующей неделе дает надежду, что он восстановится к выходным.

Ранее в Гидрометцентре высказывали сомнения в том, что в Москве сложатся благоприятные для купального сезона условия, сообщила Газета.ru.

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис в пятницу заявила, что прошедший июнь стал самым теплым с 1880 года. Она сослалась на результаты метеонаблюдений, которые проводились экспертами разных стран, включая данные Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).