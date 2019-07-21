Перенджиев объяснил, почему оппозиция не пустила журналистов на митинг в Москве

Москва, 21 июля. Организаторы пускали на митинг в поддержку не допущенных Мосгоризбиркомом до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов лишь «рукопожатные» СМИ. Причину такой избирательности объяснил член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Аккредитацию на мероприятие выдавали только тем изданиям, которые завышают количество участников на оппозиционных митингах и поддерживают повестку оппозиционеров, сообщает журнал «Слово и Дело». Перенджиев считает, что либералы выступают за многосторонность, но лишь на словах.

«Российские оппозиционеры, как правило, приветствуют лишь свою точку зрения, а от инакомыслия всячески стараются избавиться. У либералов всегда расходилась идеология с делом. Им необходимы лишь те СМИ, которые будут поддерживать только их», — отметил он.

По словам Перенджиева, таким образом оппозиции удается влиять на точку зрения людей заведомо связанной с ее идеологией информацией. Когда появляются разные точки зрения, начинается дискуссия, а она может пойти «не в их пользу».

«В принципе, запрет на вход другим СМИ лишний раз доказывает, что они проигрывают эту информационную войну», — подчеркнул Перенджиев.

Согласованный митинг «За допуск на выборы» прошел накануне на площади Сахарова. Согласно данным МВД, на мероприятие пришли 12 тысяч человек, сообщает Газета.ru. Это составляет менее 0,1% от всего населения Москвы.