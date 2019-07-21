Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Экипаж «Союз МС-13» перешел на МКС

46
0 Оставить комментарий

Экипаж «Союз МС-13» перешел на МКС

Байконур, 21 июля. Экипаж космического корабля «Союз МС-13» перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляцию в воскресенье вел сайт Роскосмоса.

На борт МКС перешли российский космонавт Александр Скворцов и астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано. Новый экипаж встретили россиянин Алексей Овчинин и его коллеги из США Кристина Кук и Ник Хейг.

«Союз МС-13» вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-ФГ», которая была запущена с 1-й стартовой площадки Байконура в минувшую субботу в 19.28 по московскому времени. Корабль стыковался с МКС в автоматическом режиме сегодня, в 01.47, сообщила газета «Известия».

Новому экипажу космической станции предстоит выполнить около 50 экспериментов в рамках программы научно-прикладных исследований. Без участия экипажа в автоматическом режиме в ходе экспедиции МКС-60/61 будут проходить пять экспериментов.

infox - new
Источник: Роскосмос
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров