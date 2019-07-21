Экипаж «Союз МС-13» перешел на МКС

Байконур, 21 июля. Экипаж космического корабля «Союз МС-13» перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляцию в воскресенье вел сайт Роскосмоса.

На борт МКС перешли российский космонавт Александр Скворцов и астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано. Новый экипаж встретили россиянин Алексей Овчинин и его коллеги из США Кристина Кук и Ник Хейг.

Люки между кораблем #СоюзМС13 и станцией открыты!



С этого момента Алексей Овчинин и Александр Скворцов, Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган приступили к совместной работе



В российской программе почти 50 экспериментов — https://t.co/MBznKpIuhY pic.twitter.com/bsq51zXjJB — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 21, 2019

«Союз МС-13» вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-ФГ», которая была запущена с 1-й стартовой площадки Байконура в минувшую субботу в 19.28 по московскому времени. Корабль стыковался с МКС в автоматическом режиме сегодня, в 01.47, сообщила газета «Известия».

Новому экипажу космической станции предстоит выполнить около 50 экспериментов в рамках программы научно-прикладных исследований. Без участия экипажа в автоматическом режиме в ходе экспедиции МКС-60/61 будут проходить пять экспериментов.