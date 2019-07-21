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Россия

Минск опроверг информацию о войсках РФ у границы с Украиной

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Минск опроверг информацию о войсках РФ у границы с Украиной

Минск, 21 июля. Министерство обороны Белоруссии выступило с опровержением распространяемой украинскими СМИ информации о размещении войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения. Сообщение ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Распространяемая в сети информация о якобы «присутствии войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения» не соответствует действительности», — сообщили в Минобороны Белоруссии.

Пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее сообщила, что украинские военные проверяют информацию о присутствии российских войск около украинской границы. На странице бригады в Facebook со ссылкой на очевидцев в соцсетях уточнялось, что российские военные якобы могли находиться в чернобыльской зоне отчуждения, на ее белорусской части.

Эту информацию руководство бригады довело «до командования всех уровней», сообщили белорусские СМИ.

Тем временем в чернобыльской зоне отчуждения продолжают оставаться объекты, которые могут представлять реальную угрозу для людей. В первой половине июля газета «Известия» сообщила, что сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли радиоактивные остатки грузового автомобиля ЗиЛ.

Взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года. Вскоре после аварии от лучевой болезни скончались более 30 человек. О количестве погибших в последующие годы приводятся различные данные.

В районе аварии впоследствии была образована зона отчуждения, а население Чернобля и Припяти эвакуировали. Суммарный выброс радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри. 

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Источник: ТАСС
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